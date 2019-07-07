Son Dakika Haberleri: Adıyaman'dan ilk hac kafilesi yola çıktı
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Adıyaman'dan ilk hac kafilesi yola çıktı

39 dakika önce

Adıyaman'dan kutsal topraklara gidecek 164 hacı adayı dualarla uğurlandı.

Adıyaman'dan ilk hac kafilesi yola çıktı, System.String[]
Adıyaman'dan kutsal topraklara gidecek 164 hacı adayı dualarla uğurlandı.
Adıyaman Havalimanı'ndaki uğurlamada Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından hacılar, yakınlarıyla vedalaştı.
Duygu dolu anların yaşandığı uğurlamada, hacı adayları Medine'ye hareket etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:38 Kaynak: AA
Adıyaman Havalimanı, Adıyaman, Güncel
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