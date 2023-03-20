Adıyaman'dan kahreden haber geldi! 2 aylık hamile Fatma Tekdal'ın cansız bedeni bulunurken, selde yaşamını yitirenlerin sayısı 19'a çıktı

Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkili olan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi. Felaket nedeniyle Şanlıurfa'da 16 kişi hayatını kaybederken, Adıyaman'da ise 2 kişi yaşamını yitirmişti. Sele kapılan hamile Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşılmasıyla sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

KIZI ARANIYOR

Ekiplerin günlerdir aranan Tekdal'ın ardından 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'ya ulaşılması için Ömerova Deresi'nde çalışmaları sürüyor.

ÖNCE EŞYALARINA ULAŞILDI

Bölgede koordinatör olarak görev yapan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Tekdal'ın cansız bedenine ulaşılmadan hemen önce yaptığı açıklamada, "İlk gün arkadaşlarımızın gayretiyle, maalesef 2 vatandaşımıza vefat etmiş şekilde ulaştık. Geri kalan 2 vatandaşımızı arama çalışmamız devam ediyor. Şu ana kadar, suya sürüklenen konteyner içerisindeki vatandaşlarımıza ait eşyalara ulaştık. Onlara ait hatıralara ulaştık ama maalesef halihazırda 2 vatandaşımıza ulaşamadık. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey'in talimatları doğrultusunda çalışmalarımız, gece gündüz demeden aralıksız bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

SELE KAPILAN TIR ŞOFÖRÜ DE ARANIYOR

Öte yandan Şanlıurfa-Bozova yolunda sel sularına kapılan ve en son gördüğü manzarayı cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medya hesabından paylaşan tır şoförü Emin Ergün'ü, bölgede arama çalışmaları sürdürülüyor. Atatürk Barajı yakınındaki Yalıntaş Mahallesi'nde jandarma ve su altı dalgıç ekipleri, botlarla aramalarına devam ediyor. Aramalarda sel sularında savrulan tırın parçalarına ulaşıldığı belirtildi.