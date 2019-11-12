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Adıyaman'dan kısa kısa

6 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Güven ve Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Güven ve Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, 4 bin 170 kişinin sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

Kontrol edilen araçlardan 26'sına cezai işlem uygulanırken, 11 araç trafikten men edildi.

Öte yandan, şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 tablet ve 6 gram sentetik uyuşturucu ile 4 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde şüpheli şahıslar üzerince çalışma başlattı.

Ekipler, durumundan şüphelenerek durdurdukları 7 kişinin üst aramasında 21 tablet ve 6 gram sentetik uyuşturucu ile 4 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:38 Kaynak: AA
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