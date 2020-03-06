Adıyaman'dan Mehmetçiğe destek - Son Dakika
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Adıyaman'dan Mehmetçiğe destek

6 saat önce

Adıyaman'da Kuran kursundaki kadınlar, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçlerinin başarısı için Fetih Suresi'ni okuyup, şehitler için hatim indiriyor.

Adıyaman'da Kuran kursundaki kadınlar, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan

güvenlik güçlerinin başarısı için Fetih Suresi'ni okuyup, şehitler için hatim indiriyor.

Adıyaman İl Müftülüğüne bağlı Mehmet Kırçalı Kız Kur'an Kursu'nda bulunan 40 kadın, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçlerinin başarısı için Fetih Suresi okuyup dua etti.

Mehmet Kırçalı Kız Kur'an Kursu'nda görevli Naz Pektaş Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an kurslarında 10 yıldır görev yaptığını belirterek, " Güvenlik güçlerinin başarısı için her gün Fetih Suresi'ni okuyup hatim indiriyoruz." dedi.

Milletimizin istikbalinin daha ileri gitmesi ve şehitlerimiz için dua ediyoruz diyen Yıldırım, her zaman askerlerin yanında olduklarını ve Mehmetçiklerin fiziken yanlarında olmasalar bile ruhen yanlarında olduklarını kaydetti.

Dualarıyla askerleri yalnız bırakmadıklarını ifade eden Yıldırım, "Fetih sürelerini okurken göz yaşlarımıza hakim olamıyoruz. Vatan ve milleti için kendini siper eden askerlerimiz bizim evladımız gibidir." dedi.

Adıyaman'dan Mehmetçiğe destek

Bahar Kalkanı Harekatı, Kuran-ı Kerim, Fetih Suresi, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:55 Kaynak: AA
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