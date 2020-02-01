Adıyaman'dan Suriye İdlip'e 3 tır yardım - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Adıyaman'dan Suriye İdlip'e 3 tır yardım - Son Dakika

Adıyaman'dan Suriye İdlip'e 3 tır yardım

6 saat önce

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Suriye'nin İdlip kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımlar Suriye'ye gönderildi.

Adıyaman'dan Suriye İdlip'e 3 tır yardım, System.String[]

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Suriye'nin İdlip kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımlar Suriye'ye gönderildi.

Çelikhan Müftülüğü, Adıyaman İHH İnsani Yardım Derneği ve İyilik Derneği tarafından başlatılan kampanyada toplanan yardımlar, Cumhuriyet Meydanı'nda tırlara yükledi.

Çelikhan İlçe Müftüsü Osman Düger, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yardımların ilçede başlatılan kampanya çerçevesinde toplandığını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Düger, "Yardım tırlarımızda 500 torba un, 4 bin 620 erkek kıyafeti, 7 bin 200 kadın kıyafeti, 8 bin 300 çocuk kıyafeti, 250 çift battaniye, 17 yatak ve bin çift ayakkabı bulunuyor. Tırlarımız, Suriye'nin İdlip kırsalındaki ihtiyaç sahipleri gönderilmek üzere yola çıktı." dedi.

Yardım tırları, okunan duanın ardından Suriye'ye gitti.

Çelikhan, Adıyaman, Suriye, İdlip, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

PKK'lı terörist "piyon olarak kullanıldıklarını anlayınca" teslim olmuş
Son düzenleme ile yetkileri artırılan bekçiler ne kadar maaş alıyor? Erdoğan-Kılıçdaroğlu tartışmasının ardından İletişim Başkanlığı'ndan 'deprem harcamaları' paylaşımı geldi Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu! İfşa görüntülerinin ardından ilk açıklama

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 01:55:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'dan Suriye İdlip'e 3 tır yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]