Adıyaman'dan Suriye'ye 13 tırlık yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'dan Suriye'ye 13 tırlık yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Adıyaman'dan Suriye'ye 13 tırlık yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

İHH Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından Suriye'ye 13 tır dolusu yardım gönderildi.

Adıyaman'dan Suriye'ye 13 tırlık yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

İHH Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından Suriye'ye 13 tır dolusu yardım gönderildi.


Suriyelilerin daha fazla mağdur olmaması ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için İHH tarafından 13 tır yardım daha gönderildi. Dualar eşliğinde yardım tırları yola çıktı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, "Bugün burada Adıyaman merkez, Beni, Gölbaşı ve Çelikhan ilçemizde vatandaşlarımızın katkılarıyla 13 insani yardım tırımızı Allah'ın izniyle Suriyeli kardeşlerimize gönderiyoruz" diye konuştu.


Adıyaman eski otogarda düzenlenen programa İHH Adıyaman Şube Başkanlığı üyeleri, çalışanları, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Suriye, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:16 Kaynak: İHA
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