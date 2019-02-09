Son Dakika Haberleri: Adıyaman'dan Yemen'e Yardım Eli

Adıyaman'dan Yemen'e Yardım Eli

30 dakika önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Adıyaman İnsani Yardım Derneği, "Yemen yardım bekliyor" yardım kampanyası kapsamında toplanan 154 bin 500 lirayı Yemen'e gönderecek.

Adıyaman'dan Yemen'e Yardım Eli, System.String[]
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Adıyaman İnsani Yardım Derneği, "Yemen yardım bekliyor" yardım kampanyası kapsamında toplanan 154 bin 500 lirayı Yemen'e gönderecek.

Dernek Başkan Mahmut İzci, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Yemen'de 7 yıldır insani krizin devam ettiğini, 21 milyon insanın gıdaya ulaşımında ciddi anlamda sıkıntı yaşadığını söyledi.

Yemen'de iç savaştan dolayı 7 bin kişinin öldüğünü, 3 milyon kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını ifade eden İzci, şunları kaydetti:

"İnsani krizin yaşandığı Yemen'de mağdur ailelere ulaşıyoruz. Merkezdeki hastaların barınma, gıda ve ilaç ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle insanı kriz de korkunç boyutlara ulaşmış durumda.
Ülke açlık kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor. İHH olarak 2019 yılında özellikle Yemenli çocukların eğitimine, dört ayrı sağlık merkezine ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak için, kampanya düzenledik. Adıyaman'da yaklaşık iki ay süren kampanyamız sonunda 154 bin 500 lira toplanmıştır. Toplanan paraları Yemen'e göndereceğiz."

İzci, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:07 Kaynak: AA

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