Adıyaman deprem adıyaman'da da hissedildi 1 yaralı - Son Dakika

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Adıyaman deprem adıyaman'da da hissedildi 1 yaralı
6 saat önce
ELAZIĞ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:18 Kaynak: DHA
ELAZIĞ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi. Panikle 2'nci kattan atlayan 1 kadın yaralandı.
Elazığ merkezli depremin hissedildiği Adıyaman'da Makbule Dikmen isimli bir vatandaş panikle oturduğu ikinci kattan atladı. Yaralanan kadın, ihbarla gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Yılmaz'ın ayaklarında kırık olduğu öğrenildi. Panikle kendilerini dışarı atanlar ise uyarılar ve sarsıntıların durmasının ardından evlerine döndü.
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