Adıyaman deprem adıyaman'da da hissedildi 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman deprem adıyaman'da da hissedildi 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman deprem adıyaman'da da hissedildi 1 yaralı

6 saat önce

ELAZIĞ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi.

ELAZIĞ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi. Panikle 2'nci kattan atlayan 1 kadın yaralandı.

Elazığ merkezli depremin hissedildiği Adıyaman'da Makbule Dikmen isimli bir vatandaş panikle oturduğu ikinci kattan atladı. Yaralanan kadın, ihbarla gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Yılmaz'ın ayaklarında kırık olduğu öğrenildi. Panikle kendilerini dışarı atanlar ise uyarılar ve sarsıntıların durmasının ardından evlerine döndü.

Adıyaman deprem adıyaman'da da hissedildi 1 yaralı

Adıyaman, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:18 Kaynak: DHA
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