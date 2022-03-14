Adıyaman depremi Şanlıurfa'da hissedildi - Son Dakika
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Adıyaman depremi Şanlıurfa'da hissedildi

14.03.2022 16:55

Adıyaman depremi Şanlıurfa'da hissedildi ŞANLIURFA - Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Adıyaman depremi Şanlıurfa'da hissedildi

ŞANLIURFA - Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Şanlıurfa'da da hissedildi.

AFAD, Adıyaman'da gerçekleşen depremin merkez üssünün Çelikhan olduğunu bildirirken, derinliğini 7.06 km olarak duyurdu. Deprem, Adıyaman'ın birçok ilçesinin yanı sıra Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Elazığ gibi çevre illerden de hissedildi. Şanlıurfa'da depremi hisseden vatandaşlar kendilerini cadde ve sokaklara attı.

Adıyaman depremi Şanlıurfa'da hissedildi
Adıyaman depremi Şanlıurfa'da hissedildi
Adıyaman depremi Şanlıurfa'da hissedildi

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Adıyaman'da deprem! 4, 3 büyüklüğündeki deprem Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi Adıyaman'da deprem! 4, 3 büyüklüğündeki deprem Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem Çelikhan'da 4,3 büyüklüğünde deprem Çelikhan'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Şanlıurfa, Adıyaman, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman depremi Şanlıurfa'da hissedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman depremi Şanlıurfa'da hissedildi - Son Dakika
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