Son Dakika Haberleri: Adıyaman Devrilen Gübre Yüklü Tır'ın Şoförü Yaralandı

Adıyaman Devrilen Gübre Yüklü Tır'ın Şoförü Yaralandı

56 dakika önce

Devrilen gübre yüklü TIR'ın şoförü yaralandıAdıyaman'da kontrolden çıkıp şarampole devrilen gübre yüklü TIR'ın şoförü Ramazan Demirel, yaralandı.

Devrilen gübre yüklü TIR'ın şoförü yaralandı

Adıyaman'da kontrolden çıkıp şarampole devrilen gübre yüklü TIR'ın şoförü Ramazan Demirel, yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gölbaşı- Adıyaman karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönüne giden Ramazan Demirel yönetimindeki 02 DE 906 plakalı gübre yüklü TIR, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Demirel yaralandı, TIR'ın taşıdığı gübre çuvalları yola saçıldı. Demirel, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ramazan Demirel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan karayolunda trafik, gübre çuvallarının kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:27 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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