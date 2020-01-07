Adıyaman devrilen otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman devrilen otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada - Son Dakika

Adıyaman devrilen otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

6 saat önce

Devrilen otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kaza kameradaADIYAMAN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildikten sonra sürüklenerek yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarptı.

Devrilen otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

ADIYAMAN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildikten sonra sürüklenerek yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Tokmaz yönetimindeki 02 ASS 550 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Sürüklenen otomobil yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarparak durdu. Kazada araçta bulunan Metin Kucu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Adıyaman devrilen otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ölümden kıl payı kurtuldu
Yerli otomobil için aylık 4 bin 500 lira bursla doktoralı mühendisler yetiştirilecek! Yerli otomobil iki mahalleyi uçurdu! Arazilerine değer biçemiyorlar Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik

Son Dakika Haberleri
18:02 Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi Edirne'de yakalandı - Son Dakika
18:01 Dosso Dossi Fashion Show, Bursa'ya geri döndü - Son Dakika
18:00 İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti meclisten güvenoyu aldı - Son Dakika
18:00 İlk Türk balesi "Harem" yarın Opera Sahnesi'nde sahnelenecek - Son Dakika
17:55 Kemer'de yeni yılın ilk meclisi yapıldı - Son Dakika
15:57 Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Son Dakika
15:24 İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 18:06:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman devrilen otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]