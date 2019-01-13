Adıyaman Donmak Üzere Olan Yavru Köpeklere Polis Sahip Çıktı
1 saat önce
Donmak üzere olan yavru köpeklere polis sahip çıktıAdıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, soğuktan donmak üzere olan 5 köpek yavrusuna polisler sahip çıktı.
Donmak üzere olan yavru köpeklere polis sahip çıktı Adıyaman
'ın Çelikhan
ilçesinde, soğuktan donmak üzere olan 5 köpek yavrusuna polisler sahip çıktı.
Çelikhan Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, sabah saatlerinde kavga
ihbarı üzerine Yunus Emre Mahallesi'ne gitti. Herhangi bir kavgaya rastlamayan polisler, bu sırada boş arazide soğuktan donmak üzere olan 5 köpek yavrusuyla karşılaştı. Polisler, çevreden buldukları bir kutuya koyduğu yavru köpekleri, Emniyet Amirliği binasına getirdi. Polisler, kazan dairesine indirdikleri ve ısınmasını sağladıkları köpekleri, daha sonra içerisinde süt olan biberonla besledi.
Duyarlı polislerin donmaktan kurtardığı köpeklerin Adıyaman Belediyesi hayvan barınağına teslim edileceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:01 Kaynak: DHA
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