Son Dakika Haberleri: Adıyaman Donmak Üzere Olan Yavru Köpeklere Polis Sahip Çıktı

Adıyaman Donmak Üzere Olan Yavru Köpeklere Polis Sahip Çıktı

1 saat önce

Donmak üzere olan yavru köpeklere polis sahip çıktıAdıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, soğuktan donmak üzere olan 5 köpek yavrusuna polisler sahip çıktı.

Donmak üzere olan yavru köpeklere polis sahip çıktı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, soğuktan donmak üzere olan 5 köpek yavrusuna polisler sahip çıktı.

Çelikhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kavga ihbarı üzerine Yunus Emre Mahallesi'ne gitti. Herhangi bir kavgaya rastlamayan polisler, bu sırada boş arazide soğuktan donmak üzere olan 5 köpek yavrusuyla karşılaştı. Polisler, çevreden buldukları bir kutuya koyduğu yavru köpekleri, Emniyet Amirliği binasına getirdi. Polisler, kazan dairesine indirdikleri ve ısınmasını sağladıkları köpekleri, daha sonra içerisinde süt olan biberonla besledi.

Duyarlı polislerin donmaktan kurtardığı köpeklerin Adıyaman Belediyesi hayvan barınağına teslim edileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:01 Kaynak: DHA

Çelikhan, Adıyaman, Polis, Güncel
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