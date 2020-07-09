ADIYAMAN 'Dur' ihtarına uymayan sürücü motosikleti bırakıp kaçtı - Son Dakika

ADIYAMAN 'Dur' ihtarına uymayan sürücü motosikleti bırakıp kaçtı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü motosikleti bırakıp kaçtıADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü motosikleti bırakarak kaçtı.
'Dur' ihtarına uymayan sürücü motosikleti bırakıp kaçtı
ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü motosikleti bırakarak kaçtı.
Olay, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 HY 361 plakalı sepetli motosikletle başka bir motosikletin taşındığını gören polis ekipleri 'dur ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan sürücü, motosikleti yol kenarına bırakarak kaçtı. Polis ekipleri her iki motosikleti incelemek üzere emniyete götürürken kaçan sürünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 20:45 Kaynak: DHA
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