Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden geri dönüşüm projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden geri dönüşüm projesi - Son Dakika

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden geri dönüşüm projesi

6 saat önce

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, pet şişeleri geri dönüşüme kazandırıyor.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden geri dönüşüm projesi, System.String[]

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, pet şişeleri geri dönüşüme kazandırıyor.


Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüntü kirliliği oluşturan ve doğada uzun süre kaybolmayan pet şişelerin geri

dönüşüme kazandırılması için harekete geçen Adıyaman Eğitim ve Araştırma

Hastanesi, metalden yapılan ve şişe formunda tasarlanan pet şişeleri topluyor. Toplama

konteyneri ile pet şişeler toplanarak geri dönüşüm tesislerine yollanacak.


İlk etapta hastane ve acil girişine yerleştirilen atık pet şişe toplama konteyneri, hem estetiği bozmuyor, hem de vatandaşlara geri dönüşüm konusunda uyarıcı oluyor.

Geri dönüşüme kazandırılmak üzere plastik şişelerin ayrıştırılarak

toplanmasını sağlayan konteyner, estetik görünümlerinin yanı sıra işlevsellikleriyle de

öne çıkıyor.


Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi

Doç. Dr. Fatih Doğan, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, doğal

kaynakları verimli kullanarak gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya

bırakmak adına böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Uygulama sayesinde pet şişe ve ambalajlar kolayca toplanarak hem

zamandan tasarruf sağlanıyor, hem de çevre korunuyor. Bu sayede her ay yüzlerce

kilogram plastik atığın çöp yerine geri dönüşüme gitmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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