Son Dakika Haberleri: Adıyaman 'Eğri Çay Millet Bahçesi' ile Nefes Alacak

Adıyaman 'Eğri Çay Millet Bahçesi' ile Nefes Alacak

2 saat önce

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman'a nefes aldıracak 'Eğri Çay Millet Bahçesi' Projesinin detaylarını açıkladı.

Adıyaman 'Eğri Çay Millet Bahçesi' ile Nefes Alacak, System.String[]
AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman'a nefes aldıracak 'Eğri Çay Millet Bahçesi' Projesinin detaylarını açıkladı.

Adıyaman'ın çehresini değiştirecek projeler ile seçmenin önüne çıkan AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Süleyman Kılınç, projelerini bir bir açıklıyor. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan ve projeleriyle heyecana neden olan Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman'ın en önemli projelerinden birisi olan 'Eğri Çay Millet Bahçesi' Projesinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Eğri Çay Millet Bahçesinde, cami, amfi tiyatro, seyir terası, çocuk köyü, kır düğün salonu, futbol sahaları, voleybol ve basketbol sahaları, kapalı kadın spor salonu, tenis kortu, go-kart, paintball, çeşitli bahçe alanları, hasat satış pazarı, interaktif tarım alanı ve konutları, çocuk doğa kampı, planetoryum, 15 Temmuz Anıtı, kültürevi, bungalovlar, macera parkı, yazlık sinema, aquapark, kafeler, etkinlik balkonu ve daha bir çok etkinlik alanları bulunuyor.

Süleyman Kılınç, kültür, sanat, spor, dinlenme, hobi geliştirme etkinliklerinin yapılabileceği, içerisinde bilim merkezi, amfi tiyatro, hobi bahçeleri, düğün salonu, seyir terasları bulunan 'Eğri Çayı Millet Bahçesi' Projesinin hazır olduğunu kaydetti.

Daha yeşil, daha ferah bir Adıyaman'ı oluşturmanın öncelikli hedefi olduğunu vurgulayan Kılınç, "Adıyaman'ın bu Millet Bahçesini beklediğini biliyoruz. Eğri Çayı'nın dere ıslahı çalışmaları DSİ tarafından devam etmektedir. 7 adet tersip bendi yapıldı. 2300 metrelik dere ıslahı ve bir trapez kanal bu sene yapılacak. Dereye akan atık suların ıslah edilmesiyle Eğri Çayı Millet bahçesi çalışmalarına başlanacak. İlgili kurumlarla da temaslarımız sürmektedir. Projemiz hazır. İlimizin millet bahçesi özlemini gidereceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:45 Kaynak: İHA

Süleyman Kılınç, Çay, Adıyaman, Millet Bahçeleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Rekabet Kurumu 23 Zincir Market Hakkında Soruşturma Açtı! İşte O Marketler Osman Kavala'nın da Aralarında Olduğu 16 Sanıklı Gezi Parkı İddianamesi Kabul Edildi

Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı Bartın'da 45 Yıldır Çözüm Bekleyen Hisseli Parsel Sahipleri, Tapularına Kavuşmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 16:55:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman 'Eğri Çay Millet Bahçesi' ile Nefes Alacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]