Son Dakika Haberleri: Adıyaman Ekmek Almak İsterken Öldürüldü

Adıyaman Ekmek Almak İsterken Öldürüldü

47 dakika önce

Adıyaman'da, ekmek almak istediği bakkalın önünde tabancalı saldırıya uğrayan Ahmet Elçi (68), yaşamını yitirdi.

Adıyaman Ekmek Almak İsterken Öldürüldü, System.String[]
Adıyaman'da, ekmek almak istediği bakkalın önünde tabancalı saldırıya uğrayan Ahmet Elçi (68), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesinde meydana geldi. Ekmek almak için bakkala giden emekli olan yürüme engelli Ahmet Elçi'nin yanına bir kişi geldi. İddiaya göre, şüpheli kişi Elçi'yi önce diz çöktürdü, ardından yanındaki tabancayla başına ateş etti. Silah sesini duyanların kanlar içerisinde bulduğu Elçi, çağırılan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından götürüldüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren ve cesedi otopsi için mora konulan Elçi'yi, öldüren kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:58 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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