Adıyaman Eksi 22 Derecede Nemrut Dağı'na Tırmandılar

Eksi 22 derecede Nemrut Dağı'na tırmandılarAdıyaman'ın Kahta ilçesinde dağcı grubu sıfırın altında 22 derecede, Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'na tırmandı.

Eksi 22 derecede Nemrut Dağı'na tırmandılar



Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dağcı grubu sıfırın altında 22 derecede, Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'na tırmandı. Dağcılar, kar altında kalan dev heykelleri görüntüledi.



Dağcılık Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Küçükkelepçe ile dağcılar Hakan Sapdüzen, Necmettin Nur, Mehmet Ali Yılmaz, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'na sıfırın altında 22 derecede tırmanış gerçekleştirdi. Geçen Cumartesi dağcılar 9 kilometre yürüyerek Nemrut Dağı yamacına gidip, kamp yaptı. Dağcılar daha sonra 2 gün ve 9 saatlik tırmanışla zirveye ulaştı.



BİR DAĞCININ AYAĞI BURKULDU



Yoğun kar yağışına rağmen ulaştıkları Nemrut Dağı'nın zirvesinde eşsiz manzara ile karşılaştıklarını ve kar altında kalan devasa heykelleri fotoğrafladıklarını aktaran Mehmet Küçükkelepçe, tırmanış hakkında bilgiler vererek şunları dedi



Cumartesi ayın 26'sında, gündüz saat 12.00'de Adıyaman'dan çıktık. Saat 01.30 gibi Nemrut eteklerinde olan Horik köyüne ulaşarak arabamızı park ettik. Ondan sonra zaten karlıydı, arabayla gidilecek gibi değildi. Nemrut Dağı'na 9 kilometre vardı. Cumartesi günü yürüyüşümüzü yaptık. 5 saat yürüdükten sonra hava karardı. Nemrut'un eteklerinde bir yerde o gece kamp yaptık. Gece bayağı bir soğuktu, sabah kalktığımızda tipinin müthiş etkisi vardı, 2 metre önümüzü göremiyorduk. Ondan sonra arkadaşlarla beraber zirveye tırmandık, 4 saatte zirve yaptık. Zirveye çıktığımız zaman tabii batı terasına çıktık, orada heykelleri gördük. Heykeller de belli belirsizdi. Orada bir iki fotoğraf aldıktan sonra geri inişe geçtik. İnişte, kar oyukları dediğimiz şeyler var, büyük kayaların arasında karla kaplanmış, göremiyorsun, bir arkadaşımız 2 metrelik kar çukuruna düştü, ayağı burkuldu. Tabii bizim de yardımımızla 6-7 saatte inebildik. Telefon çektiği yerde UMKE'yi aradık. UMKE ise 3-4 saat sonra bize ulaştı. Zaten o köye yakın arabayı park ettiğimiz köye yakındı. 300-400 metre UMKE ekipleri ancak oraya çıkabilmişlerdi. Orada biz yaralımızı teslim ettik, ondan sonra kendimiz Pazar akşamı Adıyaman'a geri döndük. Zirve çok zorluydu, büyük bir fırtına vardı, videolar çekmiştik. Dehşet bir fırtına vardı, 2 metre önünü göremiyordun. Tabii biz bunu sevdiğimiz için yapıyorduk, şikayet anlamında söylemiyoruz, zorlu olursa biz daha çok seviyoruz. Bizim buraya 7'nci çıkışımız.



Nemrut Dağı'na tırmanışın doyumsuz olduğunu belirten dağcı Hakan Sapdüzen ise Zirvede 2,5 metre rahat kar vardı. Heykeller gözükmüyor. Kardan ziyade müthiş bir tipi vardı ve eksi 22-23 derece soğuk. Ayak parmaklarımızı, el parmaklarımızı hissetmiyorduk. Bu anlamda kar doyumsuz lezzetliydi diye konuştu.



Karda düşen ve ayağı şişen Mehmet Ali Yılmaz da arkadaşlarının desteği ile zirveden inerek kendisini bekleyen UMKE ve jandarma eşliğinde hastaneye gittiğini söyledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

8 Yıldır Kar Yağmayan Köye, Kepçe ile Dağdan Kar Getirdiler

Son Dakika! Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı

Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı

Son Dakika! Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı