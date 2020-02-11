Adıyaman elektrik direğine çarpan otomobil, şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman elektrik direğine çarpan otomobil, şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Adıyaman elektrik direğine çarpan otomobil, şarampole devrildi: 3 yaralı

6 saat önce

Elektrik direğine çarpan otomobil, şarampole devrildi: 3 yaralıADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Elektrik direğine çarpan otomobil, şarampole devrildi: 3 yaralı

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Gaziantep- Besni yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Üçgöz köyü yakınlarında İsmail Yıldırım'ın kullandığı 44 LU 680 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, önce elektrik direğine çarptı ardından şarampole devrildi. Kazada sürücü İsmail Yıldırım ve otomobildeki Mustafa Yıldırım ile Mustafa Dereli yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman elektrik direğine çarpan otomobil, şarampole devrildi: 3 yaralı

İsmail Yıldırım, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:37 Kaynak: DHA
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