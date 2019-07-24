Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde 21 kişi terfi etti
1 saat önce
2019 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu tarafından açıklanan rütbe terfi işlemlerinde Adıyaman'da görev yapan 21 kişi terfi etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:49 Kaynak: İHA
2019 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu
ve Merkez Değerlendirme Kurulu tarafından açıklanan rütbe terfi işlemlerinde Adıyaman
'da görev yapan 21 kişi terfi etti.
Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper
, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulunun rütbe terfi kararlarlarıyla 21 kişinin terfi ettiğini açıkladı.
Metin Alper, 4 kişinin 4. sınıf emniyet müdürlüğünden 3. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine, 1 kişinin başkomiserlikten emniyet amirliği rütbesine, 3 kişinin komiserlikten başkomiserliğe, 13 kişinin komiser yardımcılığından komiserliğe terfi ettiğini söyledi. - ADIYAMAN
S-400 sevkiyatı devam ediyor Son dakika! Memur-Sen zam teklifini açıkladı Pantolon denerken 200 bin doları çalındı Meteoroloji İstanbul ve Kocaeli için sel uyarısında bulundu