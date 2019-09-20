Son Dakika Haberleri: Adıyaman emniyet müdürü değişti
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Adıyaman emniyet müdürü değişti

2 saat önce

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü görevine Uşak Emniyet Müdürü İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder getirildi.

Adıyaman emniyet müdürü değişti, System.String[]

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü görevine Uşak Emniyet Müdürü İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder getirildi.


Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürürlüğe girdi. Adıyaman'da yaklaşık 3 buçuk yıldan beri görev yapan Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, kararname ile Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne görevlendirildi.


Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ise, Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne atandı. - ADIYAMAN

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:26 Kaynak: İHA
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