Adıyaman Emniyet Müdüründen Törende Babasına Sürpriz

Emniyet Müdüründen törende babasına sürprizAdıyaman'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen programda konuşan Emniyet Müdürü Metin Alper, emekli polis babasını arayarak, gününü kutladı.

Emniyet Müdüründen törende babasına sürpriz



Adıyaman'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen programda konuşan Emniyet Müdürü Metin Alper, emekli polis babasını arayarak, gününü kutladı.



Valilik önünde düzenlenen törene; Adıyaman Valisi Aykut Pekmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, STK temsilcileri ile polis ve vatandaşlar katıldı.



Atatürk Anıtına çelek konulmasının ardından konuşan Emniyet Müdürü Metin Alper, polisler olarak halkın huzur ve güveni için canları pahasına görev yaptıklarını ifade etti.



Halkla birlikte el ele vererek huzur ve güven ortamını bozmak isteyenlere kesinlikle müsaade etmeyeceklerini belirten Alper, konuşmasının ardından emekli polis memuru olan babası Servet Alper'i telefonla arayarak polis haftasını kutladı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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