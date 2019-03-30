Adıyaman Erkek Basketbol Takımı Finale Kaldı
1 saat önce
Anadolu Yıldızlar Ligi (Ana Lig) yarı final karşılaşmasında Adıyaman Erkek Basketbol Takımı Türkiye finallerine kaldı.
Anadolu Yıldızlar Ligi (Ana Lig) yarı final karşılaşmasında Adıyaman
Erkek Basketbol Takımı Türkiye
finallerine kaldı.
26-29 Mart tarihleri arasında Malatya
'da gerçekleşen Basketbol Yarı Final Müsabakalarında grubunda Malatya, Tokat
ve Samsun
il karmaları ile karşılaşan Adıyaman Erkek Basketbol takımı grup birincisi olarak finallere yükseldi.
Türkiye'nin en iyi 12 takım arasına adını yazdırarak finale çıkmaya hak kazanan Adıyaman Erkek Basketbol Takımı 8 - 12 Mayıs tarihleri arasında Kırşehir
'de yapılacak olan Anadolu Yıldızları Ligi Basketbol Türkiye Finallerinde mücadele edecek.
Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman Erkek Basketbol Takımını başarılarından dolayı kutlayarak, Türkiye finallerinde de Adıyaman'ı en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını söyledi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:58 Kaynak: İHA
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