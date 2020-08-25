ADIYAMAN Eşeğe çarpmamak için manevra yaptı, ters dönen otomobilinde yaralandı - Son Dakika

ADIYAMAN Eşeğe çarpmamak için manevra yaptı, ters dönen otomobilinde yaralandı

Eşeğe çarpmamak için manevra yaptı, ters dönen otomobilinde yaralandıADIYAMAN'da, yolda önüne aniden çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü Enes Pekaydın, otomobilinin takla atıp, ters dönmesi sonucu yaralandı.

Eşeğe çarpmamak için manevra yaptı, ters dönen otomobilinde yaralandı ADIYAMAN'da, yolda önüne aniden çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü Enes Pekaydın, otomobilinin takla atıp, ters dönmesi sonucu yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Enes Pekaydın, yönetimindeki 02 FR 731 plakalı otomobille yolda önüne aniden çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yaptı. Pekaydın'ın kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, ters döndü. Kazada sürücü Pekaydın, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Pekaydın'ı ambulansla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Enes Pekaydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya neden olan başıboş eşek ise belediye ekiplerince alınıp, barınağa götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 15:11

Kaynak: DHA

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