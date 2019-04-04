Son Dakika Haberleri: Adıyaman Eski Belediye Başkanı Kocatürk, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Adıyaman Eski Belediye Başkanı Kocatürk, Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi'nin eski başkanlarından Mustafa Kemal Kocatürk, Adıyaman Belediyesi bahçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Adıyaman Belediyesi'nin eski başkanlarından Mustafa Kemal Kocatürk, Adıyaman Belediyesi bahçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Adıyaman Belediyesi eski başkanlarından Mustafa Kemal Kocatürk, önceki gün yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı vefat etti. 1974 yılında MSP'den Adıyaman Belediye Başkanlığına seçilen ve 1980 yılına kadar bu görevini sürdüren Kocatürk için bugün belediye bahçesinde tören düzenlendi. Törene; Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti milletvekilleri ile bürokratlar ve belediye çalışanları katıldı.

Törende konuşan Mustafa Kemal Kocatürk'ün oğlu Prof. Dr.Celalettin Kocatürk, 'Babam, sağlık sebeplerinden dolayı son yıllarını İstanbul'da geçirdi. Ancak hiçbir zaman Adıyaman'dan kopmadı. Adıyamanlı olmak onu hep gururlandırdı. Bizi de her zaman gururlandırdı diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mustafa Kemal Kocatürk, Yeni Belediye Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Eski Belediye Başkanı Kocatürk son yolculuğuna uğurlandı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:54 Kaynak: DHA

Kemal Kocatürk, Adıyaman, Güncel
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