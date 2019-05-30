Son Dakika Haberleri: ADIYAMAN Evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
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ADIYAMAN Evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

1 saat önce

Evde çıkan yangını itfaiye söndürdüADIYAMAN'da, tek katlı evde çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.

Evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
ADIYAMAN'da, tek katlı evde çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.
Yangın, öğleden sonra Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Uyanık'a ait tek katlı evde kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevlere, görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye erleri müdahale etti. Yarım saatlik çalışmada söndürülen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
ADIYAMAN Evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:10 Kaynak: DHA
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