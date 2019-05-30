ADIYAMAN Evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Evde çıkan yangını itfaiye söndürdüADIYAMAN'da, tek katlı evde çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.Yangın, öğleden sonra Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Uyanık'a ait tek katlı evde kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevlere, görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye erleri müdahale etti. Yarım saatlik çalışmada söndürülen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.