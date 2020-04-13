Adıyaman "Evde kal" çağrılarına uyuyor
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sakin olan cadde ve sokaklar ADIYAMAN - Adıyaman'da da vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sakin olan cadde ve sokaklar ADIYAMAN - Adıyaman'da da vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:31 Kaynak: AA
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