Adıyaman "Evde kal" çağrısına uyuyor
15 dakika önce
Kentten görüntüler Sokaklardan görüntüler ADIYAMAN - Adıyaman'da da vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.
Kentten görüntüler
Sokaklardan görüntüler
ADIYAMAN - Adıyaman'da da vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 03:03 Kaynak: AA
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