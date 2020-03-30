Adıyaman "Evde kal" çağrısına uyuyor
6 saat önce
Park ve caddelerden görüntüler Trafik ekiplerinin minibüste tedbirli çalışması Ekiplerin bankada 65 yaş üstü vatandaşların emekli maaşlarını çekmesi ADIYAMAN - Adıyaman'da vatandaşların büyük çoğunluğunun yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında, "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.
Park ve caddelerden görüntüler
Trafik ekiplerinin minibüste tedbirli çalışması
Ekiplerin bankada 65 yaş üstü vatandaşların emekli maaşlarını çekmesi ADIYAMAN - Adıyaman'da vatandaşların büyük çoğunluğunun yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında, "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:26 Kaynak: AA
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