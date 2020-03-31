Adıyaman "Evde kal" çağrısına uyuyor
6 saat önce
Drone ile kent merkezinden görüntüler Sümer Meydanı ve çevresi Adıyaman Kalesi ve çevresi Boş cadde, sokak ve parklar Kaldırımdaki güvercinler ADIYAMAN - Adıyaman'da vatandaşların büyük çoğunluğunun yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında, "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.
Drone ile kent merkezinden görüntüler
Sümer Meydanı ve çevresi
Adıyaman Kalesi ve çevresi
Boş cadde, sokak ve parklar
Kaldırımdaki güvercinler ADIYAMAN - Adıyaman'da vatandaşların büyük çoğunluğunun yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında, "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 01:22 Kaynak: AA
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