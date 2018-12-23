Adıyaman Evde Mahsur Kalan Çocuğu, İtfaiye Kurtardı
2 saat önce
Adıyaman'da, annesi komşuya giden Ela Atalay (8), kapı üzerine kilitlenince mahsur kaldı.
Adıyaman
'da, annesi komşuya giden Ela Atalay (8), kapı üzerine kilitlenince mahsur kaldı. Küçük çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, gece saatlerinde Mara
Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi kapıyı açık bırakıp alt kattaki komşusuna inen Ela Atalay, açık kapıyı kapatarak yanlışlıkla kilitledi. Küçük çocuğun annesi, eve geldiğinde kapının kapalı olduğunu gördü. Anne Atalay bütün çabalarına rağmen kapıyı açamayınca durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi.
Eve gelen ekipler, merdivenle balkondan girdiği evde mahsur kalan Atalay'ı kurtardı. Korktuğu için gözyaşlarına boğulan küçük çocuk annesi teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:12 Kaynak: DHA
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