Son Dakika Haberleri: Adıyaman Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müzik Yarışmasında Mücadele Ediyor

Adıyaman Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müzik Yarışmasında Mücadele Ediyor

1 saat önce

Adıyaman Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Fizy 22. Liselerarası Müzik yarışmasında mücadele ediyor.

Adıyaman Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müzik Yarışmasında Mücadele Ediyor, System.String[]
Adıyaman Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Fizy 22. Liselerarası Müzik yarışmasında mücadele ediyor.

Güneydoğu Anadolu illerinden sadece Adıyaman Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı yarışma sürüyor. Öğrenciler Nazlıcan Adak, Bahadır İçaçan, Gazi Alagöz ve Yusuf Emin Yoldaş'tan oluşan müzik gurubu 'Haydar Haydar' isimli türküyü seslendirdi.

Okul Müdürü Hacer Saygı bir hafta sürecek halk oylamasının ardından İstanbul'da jüri karşısına çıkılacağını belirtti.

Halkoylaması için destek isteyen Hacer Saygı, "İnternet üzerinden halkoylaması yapılıyor. Dereceye girenler İstanbul'da ki yarışmalara katılacak. Tüm Adıyamanlı hemşerilerimizden ve müzik severlerden http://fizy.org/video/fevzi_cakmak_anadolu_lisesi/haydar_haydar türküsünü beğenmesini bekliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:55 Kaynak: İHA

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