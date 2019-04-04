Adıyaman Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müzik Yarışmasında Mücadele Ediyor
1 saat önce
Adıyaman Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Fizy 22. Liselerarası Müzik yarışmasında mücadele ediyor.
Adıyaman Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi
Fizy 22. Liselerarası Müzik yarışmasında mücadele ediyor. Güneydoğu Anadolu
illerinden sadece Adıyaman Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı yarışma sürüyor. Öğrenciler Nazlıcan Adak, Bahadır İçaçan, Gazi Alagöz
ve Yusuf Emin Yoldaş'tan oluşan müzik gurubu 'Haydar Haydar' isimli türküyü seslendirdi. Okul Müdürü
Hacer Saygı bir hafta sürecek halk oylamasının ardından İstanbul
'da jüri karşısına çıkılacağını belirtti.
Halkoylaması için destek isteyen Hacer Saygı, "İnternet üzerinden halkoylaması yapılıyor. Dereceye girenler İstanbul'da ki yarışmalara katılacak. Tüm Adıyamanlı hemşerilerimizden ve müzik severlerden http://fizy.org/video/fevzi_cakmak_anadolu_lisesi/haydar_haydar türküsünü beğenmesini bekliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:55 Kaynak: İHA
Adıyamanlı Vatandaşın Duvarından 200 Milyon Yıllık Ammonit Fosili Çıktı!
Son Dakika! İstanbul'daki 15 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak
Pentagon'dan F-35 ve Türkiye Açıklaması: Uçaklar Geri Alınmayacak, Eğitimler Devam Edecek!
Denizli Acıpayam'da 4.3 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi