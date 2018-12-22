Son Dakika Haberleri: Adıyaman Fren Yerine Gaza Bastı, Bahçe Duvarında Asılı Kaldı

Adıyaman Fren Yerine Gaza Bastı, Bahçe Duvarında Asılı Kaldı

5 saat önce

Adıyaman'da, sürücüsü fren yerine gaza basan otomobil, bahçe duvarında asılı kaldı.

Adıyaman'da, sürücüsü fren yerine gaza basan otomobil, bahçe duvarında asılı kaldı.

Kaza, öğle saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki oturan Şeyma A., 02 AAJ 044 plakalı otomobilini park etmek istediği sırada fren yerine gaza bastı. Kadının kontrolünden çıkan otomobil, bahçe duvarı ile park etmek istediği alan arasında asılı kaldı. Kazada hafif yaralanan Şeyma A., olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza anı, site içerisinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:11 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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