ADIYAMAN Fren yerine gaza bastı, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı - Son Dakika

Fren yerine gaza bastı, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı

ADIYAMAN'da, kavşakta fren yerine gaza basan sürücünün otomobili, bir iş yerinin önünde oturan Selim Savaş'a çarptı. Hastanede tedaviye alınan Savaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Haydar Efendi Caddesi üzerinde Nazif Oğuz yönetimindeki 06 CPN 28 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsü fren yerine gaza basınca bir inşaat şirketi önünde oturan 2 kişinin bulunduğu yere doğru ilerledi. Bu sırada aracın geldiğini fark eden iş yeri önündeki 2 kişiden biri uzaklaşırken, yerinden kalkmaya çalışan Selim Savaş'a otomobil çarptı. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaralı Savaş'ı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Savaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası soruşturma başlatıldı.