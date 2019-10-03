Son Dakika Haberleri: Adıyaman Gastronomi Günleri'ne doğru
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Adıyaman Gastronomi Günleri'ne doğru

1 saat önce

Ticaret Bakanlığı ile ildeki beş kurumun destekleriyle gerçekleştirilecek olan "Adıyaman Gastronomi Fuarı" kentin lezzetlerinin dünyaya tanıtılmasını sağlayacak.

Adıyaman Gastronomi Günleri'ne doğru, System.String[]

Ticaret Bakanlığı ile ildeki beş kurumun destekleriyle

gerçekleştirilecek olan "Adıyaman Gastronomi Fuarı" kentin lezzetlerinin

dünyaya tanıtılmasını sağlayacak.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'ın lezzetlerinin tüm dünyaya tanıtılması için kolları sıvayan yetkililer,

"Adıyaman Gastronomi Günleri"ne imza atacak.

Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere, Adıyaman'ın değerlerini dünyaya

tanıtmak için önemli organizasyonlara imza atan ve birçok projeye katkı sunan Valilik ve Adıyaman

Belediyesi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı, Adıyaman Üniversitesi ve

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan

"Adıyaman Gastronomi Günleri" önemli isimleri Adıyamanlılarla buluşturacak.

Yarın saat 17.00'da düzenlenecek olan festival kortejiyle

başlayacak etkinlikte çeşitli konserler verilecek, ikinci gün etkinlikleri kapsamında ise saat 09.30'da İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın katılımıyla "Karatay Mutfağı ve Sağlıklı Beslenme" adlı panel gerçekleşecek.

Adıyaman Gastronomi Fuarı 4-5 Ekim tarihlerinde çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Adıyaman, Karatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:48 Kaynak: AA
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