Son Dakika Haberleri: Adıyaman - Gaziantep Karayolunda Çökme

Adıyaman - Gaziantep Karayolunda Çökme

1 saat önce

Adıyaman-Gaziantep karayolunda aşırı yağış nedeniyle çökme meydana geldi.

Adıyaman - Gaziantep Karayolunda Çökme, System.String[]
Adıyaman- Gaziantep karayolunda aşırı yağış nedeniyle çökme meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman - Gaziantep karayolunun 26. kilometresinde aşırı yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Yolun alt kısmında meydana gelen toprak kayması yolun çökmesine neden oldu. Karayolunun yaklaşık 50 metrelik bölümünün yarım metre kadar çökmesi sonrası Karayolları ekipleri önlem alarak uyarıcı levha astı.

Karayolunun çöken bölümünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:38 Kaynak: İHA

Gaziantep, Adıyaman, 3. Sayfa
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