Adıyaman - Gaziantep Karayolunda Çökme
1 saat önce
Adıyaman-Gaziantep karayolunda aşırı yağış nedeniyle çökme meydana geldi.
Adıyaman- Gaziantep
karayolunda aşırı yağış nedeniyle çökme meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman - Gaziantep karayolunun 26. kilometresinde aşırı yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Yolun alt kısmında meydana gelen toprak kayması yolun çökmesine neden oldu. Karayolunun yaklaşık 50 metrelik bölümünün yarım metre kadar çökmesi sonrası Karayolları ekipleri önlem alarak uyarıcı levha astı.
Karayolunun çöken bölümünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:38 Kaynak: İHA
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