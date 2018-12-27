Adıyaman-Gaziantep Karayolunda Yol Çöktü
1 saat önce
Adıyaman-Gaziantep karayolunda yol çöktüADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı-Gaziantep karayolu 26. kilometresinde karayolu aşırı yağışlar nedeniyle kısmen çöktü.
Adıyaman- Gaziantep
karayolunda yol çöktü
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı-Gaziantep karayolu 26. kilometresinde karayolu aşırı yağışlar nedeniyle kısmen çöktü.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Gaziantep karayolu 26. kilometresinde yağışlar nedeniyle çökme meydana geldi. Yolun alt kısmında meydana gelen toprak kayması yolun çökmesine neden oldu. Karayolunun yaklaşık 50 metrelik bölümünde yarım metre kadar çöken yolda karayolları ekipleri önlem alarak uyarıcı levha astı.
Karayolunun bir bölümünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:52 Kaynak: İHA
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