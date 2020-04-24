Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs önlemleri, System.String[]

Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Adıyaman Gençlik Merkezi'nde, gençlik liderleri ve gönüllülerin katılımıyla 3D yazıcılarda üretilen 400 korumalı maske, kentteki eczacılara verilmek üzere Eczacılar Odası'na teslim edildi.

Kent genelinde vatandaşlar "evde kal" çağrılarına büyük oranda uyarken ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan kişilerin ise maske ve eldiven taktıkları görüldü.

Gaziantep

Gaziantep Valisi Davut Gül, eczane, PTT, pazar yeri ve sanayi olmak üzere toplam 2,6 milyon maskenin kent genelinde ücretsiz olarak dağıtıldığını belirtti.

27 Nisan Pazartesi'den itibaren, 600 bini eczaneler olmak üzere toplam bir milyon maskenin daha dağıtılacağını aktaran Gül, dün yapılan denetimlerde de fahiş fiyat uygulayan 28 işletmeye, cezai işlem yapıldığını kaydetti.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaptığı kontrollerde, 82 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve Hıfzıssıhha kanununa uymamaktan işlem yaptı.

Şehitkamil Belediyesi, salgın nedeniyle sokak hayvanlarının zarar görmemesi için, beslenme noktalarını 3 katına çıkardı.

İslahiye ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, Hacıali Öztürk OPET A.Ş Camisi imamı Hasan Demirel'in talebi üzerine, camiye ait 80 zeytin ağacının bulunduğu bahçeyi çapaladı.

Malatya

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlık 200 kişilik ekip, kent genelinde kapı kapı dolaşarak maske dağıtmaya devam ediyor.

Ekiplerin, kent genelindeki 170 bin haneye 1 milyon 500 bin maske ulaştırması planlanıyor.

Şanlıurfa

Kentte yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekipleri dezenfektan çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi ekipleri, Hızmalı Mahallesin'de bulunan sokakları köpüklü su ile yıkayarak ilaçladı.

Ayrıca ekipler, bina girişleri, kapı, merdiven ve asansörleri de dezenfekte etti.

Karököprü Belediyesi ekipleri ise Seyrantepe Mahallesi'nde yolar, kaldırımlar, otobüs durakları, bina girişleri ve parklardaki oyun gruplarını dezenfekte etti.

Öte yandan, Vefa Sosyal Destek Grubu da kent genelinde gelen talepler doğrultusunda ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 05:00 Kaynak: AA

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