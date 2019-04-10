Adıyaman Gençlik Merkezi Türkiye Birincisi Oldu

Adıyaman Gençlik Merkezi, Türkiye genelindeki tüm gençlik merkezleri içerisinde Mart ayında yaptığı faaliyetler ile Türkiye birincisi oldu.

Adıyaman Gençlik Merkezi, Türkiye genelindeki tüm gençlik merkezleri içerisinde Mart ayında yaptığı faaliyetler ile Türkiye birincisi oldu.



'Mart Ayının Gençlik Merkezi' unvanını alan Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Adıyaman Gençlik Merkezi 292 gençlik merkezi içerisinde Mart ayındaki faaliyetleri ile birinci oldu. Mart ayındaki faaliyetleri yaklaşık 20 bin genç katıldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında başlatılan 'Ayın Gençlik Merkezi' Projesi hayata geçirildi. Türkiye' de 292 Gençlik Merkezi arasında rekabet ortamı oluşturuldu.



Gençlik ve Spor Bakanlığının Genç Bilgi Sistemi veri tabanına faaliyet girişleri yapıldıktan sonra Ayın Gençlik Merkezi tespiti yapılıyor.



Gençlik Merkezi Akademileri, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Kulübü ana başlıkları altında yapılan etkinliklerin belirleyici unsur olduğunu belirten Gençlik Merkeze Müdürü Ayhan Tekin, "Adıyaman Gençlik Merkezi olarak 'Merkezim Her Yerde' ile okul ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Mobil Gençlik Merkezi uygulaması ile çeşitli sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra rehabilitasyon merkezi ziyaretleri, çeşitli kurum ziyaretleri ve 'Çaya Geliyoruz' uygulaması ile gönüllülerimizin evlerinde aileleri ile buluşarak gençlik merkezi tanıtım etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında 'Gençlerin İyilik Ağacı' projesinde ise yaşlı evi ziyaretleri, şehit-gazi evleri, sevgi evlerinde kalan kişilerin ziyaretleri ile sosyal sorumluluk şuuru gençlere işlenmektedir. Aynı zamanda 'Kitap Okuma Halkaları' gruplarıyla yapılan aylık kitap kritikleri gençlere okuma alışkanlığı kazandırılmasının yanı sıra kişisel gelişim noktasında yardımcı olmaktadır. 12 Mart 'Milletin Sesi Mehmet Akif'i Anma ve İstiklal Marşı'nın Kabulü, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı ve 27 Mart Tiyatrolar Günü vesilesiyle yapılan 'Hayret Bi Şey' tiyatrosuyla geniş katılımlı salon programları düzenlendi.



Gençlik Merkezimize 07-29 yaş aralığındaki üye sayısı 25 bin civarında iken, Mart ayında toplam faaliyetlere katılım genç sayısı 20 bin civarındadır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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