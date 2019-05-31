Adıyaman Gençlik Merkezinde sahur etkinliği
1 saat önce
Adıyaman Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik sahur programı düzenlendi.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:34 Kaynak: İHA
Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik sahur programı düzenlendi.
Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından tertiplenen sahur etkinliğine Şehit Türkan Tekin Hafızlık Eğitimi Kuran
kursu öğretici ve öğrencileri katıldı.
Programa gençlerin yanı sıra İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin katıldı. Karşılıklı sohbetlerin edildiği programda kuran kurslarının önemi, gençliğin içinde bulunduğu durum ve maneviyat konuları konuşuldu. - ADIYAMAN
Bakan Kurum: Engellilere uygun projelendirilmemiş binaya ruhsat verilmeyecek
Zihinsel engelli ağabeyi tarafından dövülen Beritan'ın dramı yürek burktu
İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu başladı! İşte trafikteki son durum
Ev hapsindeyken öldürülen iş adamının eşinden çarpıcı sözler: Düşmanları sevindirmeyeceğim