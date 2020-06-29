Adıyaman Gerger'de 1 mezra, karantinaya alındı - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesine bağlı Şamani mezrası, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

İstanbul'dan düğün için Şamani mezrasına gelen kişi, rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan hasta, hastanede tedaviye alındı. Yapılan filyasyon çalışmasında temas halinde olduğu belirlenen 3 kişinin daha testi pozitif çıkınca mezra, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, mezra çevresinde güvenlik önlemi alarak, giriş ve çıkışları kapatı.