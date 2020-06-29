Adıyaman Gerger'de 1 mezra, karantinaya alındı - Son Dakika

Adıyaman Gerger'de 1 mezra, karantinaya alındı

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesine bağlı Şamani mezrası, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesine bağlı Şamani mezrası, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

İstanbul'dan düğün için Şamani mezrasına gelen kişi, rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan hasta, hastanede tedaviye alındı. Yapılan filyasyon çalışmasında temas halinde olduğu belirlenen 3 kişinin daha testi pozitif çıkınca mezra, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, mezra çevresinde güvenlik önlemi alarak, giriş ve çıkışları kapatı.

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Koronavirüs, İstanbul, Gerger, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:22 Kaynak: DHA

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