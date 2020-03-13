Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı ertelendi - Son Dakika

Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı ertelendi

6 saat önce

Adıyaman'da 1-5 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı ertelendi, System.String[]

Adıyaman'da 1-5 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.


Medya Trend Fuar ve Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, Ticaret Bakanlığının aldığı kararın ardından Adıyaman'da 1-5 Nisan tarihinde yapılması planlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarının 23-27 Eylül tarihine ertelendiğini açıkladı.


Mustafa Gül, "01 - 05 Nisan 2020 tarihleri arasında bu yıl 5'incisini düzenleyeceğimiz Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarımız ile ilgili Türkiye de ilk korona virüs vakasının tespit edilmesinin ardından Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Türkiye'de 16 Mart - 01 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan ulusal ve uluslararası fuarlar 01 Mayıs'tan sonraki tarihlere ertelendi.


Bizler de ilgili fuarlarımızı bütün firmalarımızın katılacağı şekilde, daha güçlü, daha geniş kapsamlı bir şekilde çalışmalarımızı kaldığı yerden devam edecek. 23-27 Eylül 2020 tarihleri arasına revize etmiş bulunmaktayız. Ülkemizin bu virüs vakasından en hızlı şekilde kurtulmasını diliyorum" dedi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:38 Kaynak: İHA
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