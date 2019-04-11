Son Dakika Haberleri: Adıyaman Göksu Irmağı'na Uçan Kamyonetin Sürücüsü Aranıyor

Adıyaman Göksu Irmağı'na Uçan Kamyonetin Sürücüsü Aranıyor

52 dakika önce

Göksu Irmağı'na uçan kamyonetin sürücüsü aranıyor (3)ARAÇ BULUNDUAdıyaman'da, dün gece Göksu Irmağı'na düşen, Sezai Çetiner'in kullandığı 27 RM 122 plakalı kamyonet, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Göksu Irmağı'na uçan kamyonetin sürücüsü aranıyor (3)

ARAÇ BULUNDU

Adıyaman'da, dün gece Göksu Irmağı'na düşen, Sezai Çetiner'in kullandığı 27 RM 122 plakalı kamyonet, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundu. Jandarma ekipleri, sudan çıkarılan araçta inceleme yaptı. Sürücü Sezai Çetiner'in bulunması için dalgıç polisler ile AFAD ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:19 Kaynak: DHA
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