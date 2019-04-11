Adıyaman Göksu Irmağı'na Uçan Kamyonetin Sürücüsü Aranıyor
52 dakika önce
Göksu Irmağı'na uçan kamyonetin sürücüsü aranıyor (3)ARAÇ BULUNDUAdıyaman'da, dün gece Göksu Irmağı'na düşen, Sezai Çetiner'in kullandığı 27 RM 122 plakalı kamyonet, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.
Göksu
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:19 Kaynak: DHA
Irmağı'na uçan kamyonetin sürücüsü aranıyor (3)
ARAÇ BULUNDU Adıyaman
'da, dün gece Göksu Irmağı'na düşen, Sezai Çetiner'in kullandığı 27 RM 122 plakalı kamyonet, AFAD
ekiplerinin çalışmasıyla bulundu. Jandarma
ekipleri, sudan çıkarılan araçta inceleme yaptı. Sürücü Sezai Çetiner'in bulunması için dalgıç polisler ile AFAD ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
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