Ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

29.08.2022 16:16
Ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu üzerinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman- Gölbaşı Karayolu üzerinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Besni yol ayrımı yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Piknik ateşinden kaynaklandığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar bir yandan durumu itfaiye ekiplerine bildirirken bir yandan ise alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşların yardımıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adıyaman Gölbaşı, İtfaiye, Besni, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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