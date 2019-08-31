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Adıyaman gölbaşı'nda meşaleli zafer bayramı yürüyüşü

5 saat önce

Gölbaşı'nda meşaleli Zafer Bayramı yürüyüşüAdıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi.

Gölbaşı'nda meşaleli Zafer Bayramı yürüyüşü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi.

Düzenlenen yürüyüşe CHP İlçe Başkanı Emine Köseler, Gölbaşı Belediye Başkan Vekili İbrahim Tıraş ve vatandaşlar katıldı. CHP İlçe binası önünde başlayan meşaleli yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Meydanında CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Emine Köseler'in kutlama konuşmasının ardından sona erdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Zafer Bayramı, Zafer Haftası, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:09 Kaynak: DHA
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