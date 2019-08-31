Adıyaman gölbaşı'nda meşaleli zafer bayramı yürüyüşü
5 saat önce
Gölbaşı'nda meşaleli Zafer Bayramı yürüyüşüAdıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:09 Kaynak: DHA
Gölbaşı'nda meşaleli Zafer Bayramı yürüyüşü
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi.
Düzenlenen yürüyüşe CHP İlçe Başkanı Emine Köseler, Gölbaşı Belediye Başkan Vekili İbrahim Tıraş ve vatandaşlar katıldı. CHP İlçe binası önünde başlayan meşaleli yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Meydanında CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Emine Köseler'in kutlama konuşmasının ardından sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Coğrafyamızın dört bir yanında verdiğimiz mücadele Türkiye'nin haklarını savunmak içindir 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda bir araya gelen Erdoğan ve Akşener'den samimi anlar CHP'li Belediye Başkanı, koltuğunu vekaleten AK Partili meclis üyesine bıraktı İrem Derici'nin konserinde havai fişeğin isabet ettiği minibüs cayır cayır yandı