ADIYAMAN Gölbaşı'ndaki balık ölümleriyle ilgili inceleme - Son Dakika

ADIYAMAN Gölbaşı'ndaki balık ölümleriyle ilgili inceleme

Gölbaşı'ndaki balık ölümleriyle ilgili incelemeADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, üzerinde baraj inşaatı yapımına başlanan Göksu Çayı'nda yaşanan balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Gölbaşı'ndaki balık ölümleriyle ilgili inceleme ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, üzerinde baraj inşaatı yapımına başlanan Göksu Çayı'nda yaşanan balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı. Gölbaşı ilçesinden geçen Göksu Çayı'nın akış yönü, yapımına başlanan Çetintepe Barajı inşaatı nedeni ile değiştirildi. Çayda ise balık ölümleri meydana geldi. Yöre halkı tedirgin olurken Gölbaşı ilçe Kaymakamı Mutlu Köksal, durumu Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler, balık ölümlerin yaşandığı bölgeye gelerek, numune aldı. Balık ölümlerinin nedeni, alınan numunelere laboratuvar ortamında yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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