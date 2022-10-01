Son dakika haber: ADIYAMAN'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA AİT YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerinin arazi aramasında, 2 ayrı bölgede bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında Adıyaman kırsalındaki arazi taramasında 2 ayrı noktada toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu. Malzemeler imha edilirken, jandarma ekiplerinin bölgedeki arazi tarama çalışmaları devam ediyor. (DHA)
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