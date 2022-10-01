Gaziantep'te bir eve silahlı saldırı: Anne ve oğlu öldü, gelin ve 2 torun yaralı

Kaynak: DHA

Jandarma, Adıyaman, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: ADIYAMAN'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA AİT YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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