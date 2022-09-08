Adıyaman gündem haberi | Adıyaman'da tek katlı eve ateş açıldı

ADIYAMAN'da bir eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

Olay, gece saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali E.'ye ait tek katlı eve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla 4 el ateş edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede inceleme yaparak boş kovan aradı.Olayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor.