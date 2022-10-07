Adıyaman gündem haberi: Adıyaman'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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Adıyaman gündem haberi: Adıyaman'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası

07.10.2022 11:56
Adıyaman gündem haberi: Adıyaman'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası

Adıyaman gündem haberi | Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık M.C. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin lira adli para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman gündem haberi: Adıyaman'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman gündem haberi: Adıyaman'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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