Adıyaman gündem haberleri | Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman gündem haberleri | Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

06.10.2022 22:56
Adıyaman gündem haberleri | Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Adıyaman habere göre Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Eskisaray Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle A.T.Ş. (15) ile kimliği tespit edilemeyen bir kişi arasında sözlü tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda A.T.Ş, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

A.T.Ş, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman gündem haberleri | Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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