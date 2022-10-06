Eskisaray Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle A.T.Ş. (15) ile kimliği tespit edilemeyen bir kişi arasında sözlü tartışma çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Adıyaman gündem haberleri | Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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