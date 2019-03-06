Son Dakika Haberleri: Adıyaman Gündüz Vakti Evden 3 Bin Lira Çalındı

Adıyaman Gündüz Vakti Evden 3 Bin Lira Çalındı

19 dakika önce

Gündüz vakti evden 3 bin lira çalındıADIYAMAN'da, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler gündüz vakti girdikleri evden 3 bin lira çalarak kayıplara karıştı.

Gündüz vakti evden 3 bin lira çalındı

ADIYAMAN'da, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler gündüz vakti girdikleri evden 3 bin lira çalarak kayıplara karıştı.

Olay, öğlen saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Arafatlar Caddesi üzerinde Mesut Bozaner'e ait eve kimsenin olmadığı esnada giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 3 bin lirayı alarak kaçtı. Eve gelen Bozaner, kapının açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, evin içinde Bozaner ile yaptığı incelemede 3 bin liranın çalındığını fark etti. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan parmak izi çalışması ve görgü tanıklarının ifadesinin alınmasının ardından şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:49 Kaynak: DHA

Polis, Bahçelievler Mahallesi, Güncel
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